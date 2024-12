Porto-santenses esperam um 2025 com paz, saúde e com eleições na agenda

Os porto-santenses esperam que 2025 seja igual ou um pouco melhor do que 2024. A população da 'ilha dourada' não se esqueceu que o próximo ano, vai trazer duas eleições, regionais e autárquicas.

Miguel Rodrigues, empresário, diz: "Espero que o próximo ano seja bom como foi este ano, para mim, mas também para todos."

Quanto a um 2025 com eleições, o empresário salienta: " Preocupa-me um pouco, pois pode haver uma mudança ou pode ficar igual, vamos ver, depende muita coisa que esta em jogo."

Já uma docente da Escola Secundaria da ilha afirmou que em 2025 deseja "tranquilidade, tudo com muita calma, porque não vai ser um ano fácil, pois a conjuntura socioeconómica, bem como geopolítica não prometem coisas tão boas como esperaríamos".

Quanto à Região Autónoma enfrentar duas eleições disse ao DIARIO que espera, "sinceramente, que tudo decorra bem, é isso que se espera, tudo pelo melhor".

O empresário Carlos Ruas refere que 2025 seja um ano em que "que acabem as guerras por esse mundo fora, por isso o que desejo mesmo é muita paz e alguns euros para pagar as contas".

Já no que toca às eleições que vão acontecer no próximo ano, salientou ao DIARIO, que "uma das eleições era perfeitamente desnecessária, mas as coisas são o que são, e temos claro as autárquicas, vamos lá ver o que acontece".

Em suma, os porto-santenses esperam um bom ano com paz e saúde e preocupados com as eleições que esperam igualmente que tudo decorra bem e pelo melhor.