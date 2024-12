Que haja paz na Madeira

Os últimos anos têm sido muito atípicos na Região Autónoma da Madeira, em termos políticos.

Temos vivido, particularmente nos últimos dois anos, ciclos sucessivos de instabilidade, sobretudo causados pela perda de confiança da maioria dos madeirenses no líder do PSD-M.

Ou o PSD ou o caos. Esta é a retórica do PSD, quando aquilo que vivemos hoje se deve à incapacidade do PSD-M dar estabilidade. Miguel Albuquerque é a causa da instabilidade dentro do seu partido e no governo.

Portanto, está bem identificado o epicentro da instabilidade. Então, se está tão interessado na estabilidade porque não toma uma decisão para o bem de todos.

Há demasiado tempo se confunde os interesses do PSD-M com os interesses da Madeira. Na verdade, foi o PSD-M, tendo obtido sucessivas maiorias absolutas à custa da liberdade, da democracia e do exercício de cidadania, que comprometeu a construção de alternativas políticas internas e externas, no sentido da efetiva alternância política, na Madeira.

A concentração forçada das preferências eleitorais num partido único, que insistia numa narrativa salvífica do povo contra inimigos comuns, levou a uma fraca participação democrática e pensamento livre.

Isto é tão verdade que temos, por um lado, um sentimento de muitos eleitores de que a solução está no próprio PSD-M, numa perspectiva de direito sucessório, em que só a família social-democrata tem a capacidade e o direito de governar na Madeira.

Por outro lado, temos um conjunto de partidos na oposição que não se sentem capazes ou não desejam ser governo, quando desafiados pelo principal partido da oposição, o PS. Preferem enfraquecer quem deseja e pode ser solução. Preferem continuar na oposição? Faz sentido lutar para continuar a ser oposição e não fazer parte de uma solução alternativa, a qual a Madeira tanto precisa?

Vamos iniciar um novo ciclo político em 2025, por isso, desejo a todos os madeirenses e portossantenses um ano próspero e em paz, e que tomem as melhores decisões com discernimento para que se reponha a estabilidade governativa, sem sacrificar a liberdade e a dignidade de ninguém. Boas Festas e Feliz Ano.