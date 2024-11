Homem da Califórnia que desapareceu em 1999 encontrado graças a artigo de jornal

Um homem do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, que desapareceu em 1999, foi encontrado num hospital de Los Angeles, depois de a sua irmã ter lido um artigo no jornal USA Today a pedir ajuda para o identificar.

O Gabinete do Xerife do Condado de Lassen informou que uma mulher apresentou recentemente o artigo publicado em maio passado, dizendo que estava a tentar identificar um paciente hospitalizado no condado de Los Angeles, que não conseguia falar ou comunicar o seu nome.

O homem tinha dado entrada num hospital no dia 15 de abril, mas foi transferido para outro hospital em julho.

Por fim, a polícia de Los Angeles conseguiu localizar o paciente e corroborar a sua identidade, após comparar as suas impressões digitais.

O homem tinha desaparecido há 25 anos em Doyle, na Califórnia, cidade que faz fronteira com o Estado do Nevada. Aparentemente, deixou de comunicar com a sua família e amigos voluntariamente.

A irmã terá dado conta do artigo depois de um amigo da família o ter partilhado com ela, porque a fotografia do paciente lhe chamou a atenção, segundo contou o jornal USA Today.

O xerife de Lassen não identificou o homem nem a irmã, que pediu privacidade.

A expectativa é que nas próximas semanas a mulher consiga reencontrar-se com o irmão, que continua hospitalizado.

O capitão Mike Carney, do Gabinete do Xerife do Condado de Lassen, adiantou à estação ABC que a irmã "estava muito grata" pelas autoridades terem dedicado tempo para fazer o acompanhamento da situação.

Carney disse à estação de televisão que este caso é um "exemplo perfeito" de não desistir dos casos de pessoas desaparecidas.