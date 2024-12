Arouca recebe Gil Vicente no arranque da última jornada da I Liga de 2024

Arouca e Gil Vicente defrontam-se hoje no arranque da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a última de 2024, com os anfitriões a tentarem regressar às vitórias e os minhotos somar o quarto jogo sem perder.

O Gil Vicente inicia a ronda no 10.º lugar, com 17 pontos, após o empate caseiro frente ao campeão Sporting (0-0), que ditou o despedimento de João Pereira dos 'leões', e outras duas vitórias, diante de Nacional (2-1) e Farense (0-1).

Já o Arouca 'caiu' para a 18.ª e última posição na jornada anterior, na qual perdeu na visita ao Casa Pia (3-1), contabilizando 11 pontos, menos um do que Farense e Boavista e a dois do primeiro lugar a salvo da despromoção.

A 16.ª jornada prossegue no sábado, com o dérbi do Porto, entre FC Porto e Boavista, no qual os 'dragões' podem ascender provisoriamente à liderança, aguardando o desfecho do jogo 'grande' da ronda, que vai opor o Sporting ao líder Benfica, no domingo, na estreia de Rui Borges como 'timoneiro' dos 'leões'.

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 dez:

Arouca - Gil Vicente, 20:15.

- Sábado, 28 dez:

AVS - Estrela da Amadora, 15:30.

Estoril Praia - Moreirense, 18:00.

FC Porto - Boavista, 20:30.

- Domingo, 29 dez:

Farense - Vitória de Guimarães, 15:30.

Rio Ave - Nacional, 15:30.

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00.

Sporting - Benfica, 20:30.

- Segunda-feira, 30 dez:

Famalicão - Santa Clara, 20:15.