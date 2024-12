Câmara do Funchal promove 4.ª edição do evento 'Bombeiro por um Dia'

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, marcou presença esta manhã no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal para dar início à 4.ª edição do evento 'Bombeiro por um Dia'. A iniciativa, que decorre anualmente, é destinada a jovens residentes no concelho e oferece uma experiência prática e inclusiva sobre o trabalho dos bombeiros.

Durante dois dias, os participantes terão a oportunidade de aprender algumas das técnicas utilizadas no resgate de pessoas, bens, animais e no salvaguardo do meio ambiente. O evento visa sensibilizar os jovens sobre a importância do trabalho dos bombeiros, promovendo valores de cidadania e responsabilidade social.

Na abertura, Bruno Pereira destacou as políticas sociais da autarquia, frisando a importância de divulgar os serviços prestados pela Câmara Municipal à população. “Muitas vezes, as pessoas dão por garantidos serviços essenciais, sem perceber a complexidade e o esforço que estão por detrás da sua execução”, afirmou o vice-presidente.