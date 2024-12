Verónica Faria vai 'esmiuçar' Eneagrama em formação na cidade do Funchal

A mentora Verónica Faria, especialista em crescimento profissional, vai promover uma formação sobre Eneagrama a 11 de Janeiro de 2025 na cidade do Funchal.

A formadora madeirense com mais de 15 anos de experiência nas áreas de educação e formação promete um "evento único de autoconhecimento e desenvolvimento profissional".

Trata-se de um workshop presencial de cinco horas com o objectivo de ensinar os perfis de personalidade existentes e a forma como os mesmos impactam o comportamento e a tomada de decisões. Os participantes irão ainda descobrir o seu perfil, o que irá ajudar a alavancar a sua carreira profissional.

O Eneagrama é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que vai além de uma simples tipologia de personalidade. Trata-se de um sistema completo e profundo, que revela padrões de comportamento limitantes e aponta caminhos claros para o crescimento pessoal e profissional. Ao identificar os padrões que governam o modo como pensamos, sentimos e agimos, o Eneagrama proporciona uma compreensão profunda de nós mesmos, ajudando a libertar bloqueios emocionais e interpessoais e a expandir os nossos resultados. Verónica Faria

Desde 2017 que a formadora madeirense tem utilizado o Eneagrama para ajudar milhares de pessoas a superarem desafios, a acelerarem o seu sucesso e a alcançarem resultados extraordinários, através de mentorias individuais, formações e palestras. A especialista é co-autora de dois livros nos quais partilha a importância do Eneagrama na compreensão das dinâmicas internas e comportamentais, promovendo uma maior eficácia profissional e pessoal.

O workshop, pago, é destinado a todos os profissionais "que desejam crescer de forma extraordinária em 2025, superando limitações internas e externas".

Para mais informações e inscrições, os interessados devem entrar em contacto com a organização através do e-mail [email protected].

Sobre Verónica Faria

Licenciada em Educação Sénior, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e mestre em Gerontologia Social, Verónica Faria tem-se dedicado, desde 2017, ao desenvolvimento pessoal enquanto mentora especialista em Inteligência Emocional.

Natural do Jardim da Serra, freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a coach de 38 anos foi professora de Educação Moral e Religiosa Católica e deu formação Pessoal e Social durante 5 anos, tendo também desempenhado funções enquanto vereadora na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com os pelouros dos Recursos Humanos, Ambiente, Juventude, Mar e Agricultura.

Verónica Faria assume-se actualmente como impulsionadora de carreira, negócios e de pessoas. Publicou o seu primeiro livro, ‘Desperte o Melhor de Si, uma jornada rumo ao sucesso’, em 2021.