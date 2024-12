Orquestra de Jazz do Funchal termina 2024 com tributo a Sinatra

O Centro de Congresso da Madeira foi o palco escolhido pela Orquestra de Jazz do Funchal para o concerto de final de ano. No dia 28 de Dezembro, juntando-se a Rui Taipa, a Orquestra realiza o ‘Fly Me to the Moon – Frank Sinatra Tribute’, um concerto que promete homenagear Frank Sinatra, um dos maiores ícones da música internacional.

O concerto está agendado para as 21 horas e clássicos como ‘Strangers in the Night’, ‘New York’, ‘I've Got You Under My Skin’ ou ‘Fly Me to the Moon’ vão abrilhantar a noite musical madeirense.

“Este tributo representa uma oportunidade única para reviver os momentos memoráveis que Sinatra proporcionou ao mundo da música. A interpretação de Rui Taipa, acompanhada pela excelência instrumental da Orquestra de Jazz do Funchal, promete emocionar e encantar a audiência, celebrando o legado de um dos maiores artistas de todos os tempos”, diz a organização, em nota enviada à imprensa.