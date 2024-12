Volta à Cidade com recorde de participantes

Está apresentada a edição 65 da Volta à Cidade do Funchal em atletismo, cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal e que contou com as presenças do presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim da presidente da Câmara Municipal do Funchal Cristina Pedra, e do director regional do Desporto, David Gomes.

A prova mais emblemática do atletismo madeirense, com extensão de 5.850 metros, está agendada para o dia 28, a partir das 20 horas.

A partida e a chegada acontecem na Avenida Sá Carneiro. Entre todas as provas inseridas no programa da Volta à Cidade vão participar cerca de 6 mil atletas, um novo recorde da prova madeirense. A cerimónia de apresentação da Volta à Cidade serviu também para homenagear Germano Gouveia, um dos atletas com mais presenças na São Silvestre madeirense.