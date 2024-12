Saiba tudo sobre a Corrida de São Silvestre

Está tudo a postos para a Corrida de São Silvestre (65.ª Volta à Cidade do Funchal) que vai para a estrada amanhã, dia 28 de Dezembro. A mais antiga prova de Portugal conta este ano com 5.449 inscritos e promete arrastar dezenas de espectadores à baixa do Funchal.

Devido ao elevado número de participantes, a partir das 19h45 os atletas devem colocar-se nas caixas de partida, sendo que todos devem fazer o aquecimento na zona da Pontinha, alertou a organização.

Saiba tudo sobre a corrida mais famosa da Madeira e de várias partes do mundo.

A Corrida de São Silvestre realizou-se pela primeira vez em São Paulo, no Brasil, no Dia de São Silvestre, a 31 de Dezembro de 1925. Ficou tão famosa que se tornou moda e passou a realizar-se em várias partes do mundo.

Na Madeira, a primeira São Silvestre realizou-se em 1959, numa organização do Clube Desportivo Nacional. Na altura contou com a participação de 11 atletas (também porque não havia muito a moda da prática de atletismo na estrada), mas foi ganhado cada vez mais adeptos na Região e pelo mundo fora. Trata-se da prova mais antiga de Portugal e da segunda mais antiga da Europa.

“Nas primeiras edições nem todos podiam participar. Três semanas antes da corrida era feito o chamado Circuito do Funchal, onde os 10/15 melhores atletas desse circuito eram convidados para fazer a São Silvestre”, explicou Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira.

Referiu ainda que até final dos anos 70 a prova passou a ser organizada pela Associação de Desportos da Madeira e que a partir de 1970 já contou com a participação de atletas convidados, sendo que nesse ano o vencedor foi um atleta alemão.

Em 1997 a prova passou a ser organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, sendo que numa das primeiras edições houve cerca de 300 atletas inscritos, até dar o grande salto para os dias de hoje onde o Funchal recebe mais de cinco milhares.

“Já participaram nesta prova campeões do mundo, campeões olímpicos, medalhados, grandes nomes do atletismo mundial. As expectativas para a prova de amanhã são grandes, pois será a maior manifestação desportiva que se realiza na Madeira com madeirenses a participar”, frisou Egídio Olim, dando conta de que a 65.ª Volta à Cidade do Funchal realiza-se a 28 de Dezembro para dar a oportunidade aos atletas de participarem em outras ‘São Silvestre’ pelo país e pelo mundo fora nestes próximos dias.