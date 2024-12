Animação de rua dá o mote para Noite do Mercado festiva

A Noite do Mercado prevê nove horas de muita animação, dentro, mas sobretudo fora do Mercado dos Lavradores.

O programa oficial contempla animação a partir das 19 horas e até às 4 da manhã.

Nas primeiras quatro horas – das 19h às 23h – o destaque vai para a animação de rua e para a meia dúzia de grupos e/ou artistas que prometem atrair atenções e animar ainda mais a festiva Noite do Mercado.

Buzico, Dupla de Dois, Estrond’ilha, Madeira Brinco, Madeira Despique e Seca Pipas, são os grupos e artistas que darão o mote para a grande celebração popular do Natal madeirense.

Depois das 23 horas muitas das atenções estarão centradas na Praça do Peixe, para os tradicionais cânticos da ‘Festa’. Cantares de Natal pela ‘Confraria dos Cantares’ preenchem a última hora desta ‘revéspera’ de Natal.

Depois, a partir do início da madrugada, o principal foco de animação ficará centrado no palco exterior – à entrada do Mercado do Lavradores –, onde actuarão a cantora Cristina Barbosa e do DJ Oxy, até às 4 da madrugada.

Para quem estiver na zona defronte ao Mercado dos Lavradores, poderá também acompanhar, ‘mesmo ao longe’, a emissão em directo da Noite do Mercado no ‘ledwall’ colocado na fachada principal do Mercado.