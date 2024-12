Polícias aguardam pagamento do serviço remunerado do Rali Vinho Madeira

O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia denuncia, através de comunicado, que os agentes que prestaram serviço durante o Rali Vinho da Madeira ainda aguardam o pagamento do serviço remunerado, quatro meses após esse mesmo evento.

O SIAP acusa a PSP da Madeira de estar a voltar atrás no tempo, no que aos serviços remunerados diz respeito. Segundo a mesma nota, o sindicato indica que já houve épocas em que o remunerado do rali apenas era pago cerca de 10 meses após o evento. Além disso, aponta que "os restantes envolvidos no Rali Vinho Madeira" já receberam os respectivo pagamentos.

"O ano passado os remunerados foram pagos em Novembro, há 3 ou 4 anos eram pagos em Outubro, como deveria sempre acontecer", indica o sindicato e acrescenta que, por não se poderem recusar a fazer remunerados, devido a falta de pessoal, "muitos dos polícias envolvidos foram obrigados a prescindir de 1, 2 ou mesmo os 3 dias de folga a que têm direito após um ciclo de escala, não sendo a totalidade dessas folgas recompensadas. Uma das razões para não serem compensados, prende-se com o facto de, segundo a PSP, o serviço ser pago por uma entidade externa, e por esse motivo, a folga continua a ser folga".

"Ainda há pouco tempo, houve um despacho que transforma a primeira folga como dia de trabalho para nomeação de remunerados, despacho este que o SIAP considera ilegal, por não terem sido cumpridos os pressupostos relativos à alteração de horários na PSP, que é da competência do Diretor Nacional da PSP, bem como não foram ouvidas as plataformas sindicais e/ou os agentes, conforme legislação", indica.