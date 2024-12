Uber já entrou ao serviço na Madeira

A Uber volta a estar ao serviço na Madeira depois de uma batalha judicial em torno dos limites às novas licenças das plataformas que pretendem operar na Região.

"A partir de hoje, a Uber está disponível para servir os madeirenses e turistas da Região! De este a oeste ou de norte a sul, conte connosco para se deslocar de forma simples e segura", transmitiu a empresa aos utilizadores daquela plataforma de transporte.

O regresso da Uber estava já praticamente garantida. Há duas semanas, em declarações ao DIÁRIO e à TSF-M, Victor Soares, presidente da Associação Nacional Movimento de TVDE, tinha afirmado que o regresso estaria para breve, uma vez ultrapassada a batalha judicial em torno do contingente de licenças, e que o regresso deveria acontecer em moldes idênticos ao que foi posto em prática pela BOLT, referindo-se à parceria daquela plataforma com os táxis.

“Acreditamos que o modelo da Uber vai ao encontro do modelo da Bolt, que é ter o sector público na aplicação em conjunto com o sector privado, que é o TVDE”, disse na altura, a 9 deste mês, Victor Soares.

O regresso da Uber ao mercado regional aumenta o leque de oferta para o consumidor, embora todos os operadores do sector estejam conscientes de que tal se traduzirá numa quebra da rentabilidade para os motoristas, dada a necessidade de apresentarem preços competitivos, isto apesar do coro de críticas nomeadamente do sector do táxi que desde sempre exigiu um tecto máximo na atribuição de licenças às plataforma TVDE. Uma exigência que caiu por terra após a deliberação do Tribunal Constitucional.

O decreto legislativo regional da Madeira que fixou um contingente de 40 viaturas TVDE e um limite máximo de três veículos por operador foi declarado inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional. A decisão foi tomada a 24 de Janeiro deste ano e surge na sequência de um pedido de fiscalização feito pela Procuradora-Geral da República.