Homem reincidente por violação detido em Sintra

Um homem com 37 anos foi detido no concelho de Sintra, Lisboa, por reincidência em vários crimes, incluindo a violação de uma mulher que conheceu nas redes sociais e com quem manteve uma relação, anunciou hoje a PJ.

Numa nota, a Polícia Judiciária (PJ) indicou que o mesmo homem, "com vastos antecedentes criminais", já tinha sido detido no início de dezembro, sendo a vítima uma mulher que o agressor conheceu no verão deste ano, "através das redes sociais, e com quem manteve uma relação afetiva".

Nesta primeira detenção, quando presente a um primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Sintra, "o suspeito foi restituído à liberdade, sendo-lhe aplicadas medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação da vítima, com sujeição a vigilância eletrónica".

O homem não cumpriu as medidas decretadas pelo juiz de instrução criminal, "reincidindo nas condutas criminosas e colocando a vítima em situação de perigo, inclusive para a própria vida", acrescentou a PJ.

Depois de detido novamente, e sujeito a novo interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.