Um homem de 64 anos sofreu uma queda aparatosa na noite de ontem, em São Gonçalo.

O acidente ocorreu no Caminho do Lazareto, pelas 23 horas. O homem caiu pelas escadas que dão acesso à residência e sofreu um corte no couro cabeludo. A vítima apresentava uma hemorragia e foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.