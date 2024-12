Torneio de fim de ano de Badminton organizado pelo Clube Sports Madeira

Decorreu esta manhã, no pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco, o Torneio de Fim de Ano de Badminton, com vários jogos na vertente de pares, organizado pelo Club Sports da Madeira.

O objectivo deste torneio foi divulgar a modalidade junto dos amigos, familiares e entidades regionais. O evento contou com a participação do presidente da Federação Portuguesa de Badminton, Duarte Anjo, do seleccionador da Selecção Brasileira, Marco Vasconcelos, dos atletas seniores José Pedro Sousa e Rui Campos e do atleta campeão europeu Tiago Berenguer.

Após o términus da competição, antes da entrega dos prémios, realizou-se um jogo de demonstração, na variante de pares, tendo como protagonistas os atletas Marco Vasconcelos, José Pedro Sousa, Rui Campos e Tiago Berenguer.

No final, procedeu-se à entrega dos prémios, sendo atribuída uma medalha de participação a todos os presentes no evento, na presença do presidente do Clube, Paulo Fontes, do presidente da Federação Portuguesa de Badminton, Duarte Anjo, do atleta olímpico Marco Vasconcelos e Michael Backer.