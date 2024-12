Mercado externo deverá impulsionar turismo no Natal e fim de ano

Os profissionais do turismo preveem que, durante a época de Natal e fim de ano, o setor supere o desempenho de 2023, sobretudo impulsionado pelo mercado externo, segundo um inquérito do IPDT -- Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo.

Num comunicado, hoje divulgado, lê-se que este estudo concluiu que, "durante as festividades, cerca de 70% dos profissionais preveem aumentos significativos nas receitas provenientes do mercado externo" e que o setor "irá superar o desempenho de 2023".

Segundo a análise do painel do IPDT, "as expectativas sobre o turismo interno preveem que a atividade se mantenha alinhada com os níveis positivos registados no final de 2023", sendo que "tal equilíbrio assenta, sobretudo, na manutenção do número de dormidas (60%) e de turistas (65%), identificados pelos profissionais". Ainda assim, "mais de 20% dos inquiridos revelam maior otimismo, prevendo uma valorização nestes dois indicadores".

De acordo com a mesma informação, "apesar de o mercado interno demonstrar sinais de estabilidade em relação a 2023, destacam-se, ainda, perspetivas de crescimento na rentabilidade dos negócios", tendo em conta que "37% dos especialistas antecipam um aumento nas receitas turísticas e no RevPAR (receita por quarto disponível)" durante esta época.

Já "as projeções de final do ano para o mercado externo revelam-se mais otimistas, evidenciando um forte potencial de crescimento em todos os indicadores analisados pelo IPDT", sendo que, "neste âmbito, cerca de 70% dos especialistas antecipam um aumento significativo nas receitas turísticas e no RevPAR do mercado externo, quase o dobro do otimismo" alocado ao mercado interno.

Além disso, "indicadores de melhoria no número de turistas (52%) e nas dormidas (57%) apontam para um maior crescimento de origem externa, reforçando o papel do turismo internacional como motor de valor para o setor".

Para os profissionais do turismo auscultados pelo IPDT, "as previsões para o final de 2024 e para o início de 2025 apontam para um otimismo moderado, com alguns indicadores a revelarem forte potencial de crescimento, enquanto outros sugerem a manutenção dos níveis atuais", indicou.

O painel destaca "o investimento privado (51 pontos) e a procura turística externa (47 pontos) como os indicadores com maior expectativa de evolução", sendo que "o número de pessoas empregadas (36 pontos) e a atividade do turismo (31 pontos) também são antecipados".

Já "indicadores como o investimento público (9 pontos) e a procura turística interna (9 pontos) apresentam valores mais baixos", referiu.

"Importa destacar que o nível de confiança médio no desempenho turístico alcançou 82,9 pontos (outubro de 2024), mantendo-se entre os mais elevados da série histórica" que o instituto monitoriza.

Entre os fatores de incerteza que podem ter impacto no turismo, os auscultados no inquérito do IPDT identificam "a incerteza política nos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, as tensões crescentes na Europa e no Médio Oriente, além de desafios internos como a saturação do Aeroporto de Lisboa e a possível instabilidade legislativa a curto prazo", mas acreditam no "potencial de Portugal como destino de excelência".

Este inquérito decorreu entre 04 e 18 de outubro de 2024, reunindo 45 respostas válidas, de um painel de 175 profissionais em funções de direção e administração em várias áreas que integram o setor do turismo.