Banco Alimentar da Madeira continua no activo durante o Natal e Fim do Ano

O Banco Alimentar da Madeira vai continuar activo ao longo desta época de Natal e Fim-do-Ano, graças a uma estrutura especial de recolha de excedentes alimentares, que vai decorrer com o apoio das instituições parceiras, para garantir que os bens essenciais chegam a quem mais precisa.

Segundo nota à imprensa, vão estar no terreno 8 instituições parceiras do Banco alimentar a realizar as recolhas diárias de excedentes em 6 supermercados, entre os dias 23 a 27 e também no dia 30, distribuindo os alimentos pelas pessoas e famílias de diferentes zonas de intervenção.

Além disso, nos dias 27 e 30 de Dezembro haverá uma equipa de prevenção, que estará disponível para responder a eventuais donativos significativos de excedentes alimentares por parte de empresas. "Para assegurar a recepção e distribuição célere destes bens, encontram-se também mobilizadas outras 10 instituições parceiras", explica.