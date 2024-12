Tiago Margarido diz que Nacional está a fazer uma época "dentro do expectável"

O treinador Tiago Margarido disse hoje que o Nacional está a fazer uma época "dentro do expectável", em antevisão ao duelo de segunda-feira frente ao Vitória de Guimarães, da 15ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Não olhamos para a questão pontual mas, neste momento, se acabasse o campeonato, o Nacional manter-se-ia na I Liga para a próxima época. Olharemos, sim, daqui a algumas jornadas, quando estivermos numa fase mais decisiva", assinalou o técnico, em conferência de imprensa, antes do desafio frente aos minhotos.

Tiago Margarido destacou a "massa adepta ferverosa" do Vitória de Guimarães, que proporciona sempre um "ambiente muito difícil" para os adversários, tendo ainda elogiado a campanha europeia dos vimaranenses.

"Vamos jogar contra uma equipa de Liga Conferência, que aproveito desde já para endereçar os meus parabéns a toda a estrutura do Vitória [de Guimarães] e ao seu treinador [Rui Borges] pelo feito fantástico que fizeram com este apuramento, ficando só atras do Chelsea. Isso demonstra a qualidade do trabalho que está a ser feito e dos jogadores que têm", notou.

Sobre Gustavo Silva, que foi peça fundamental na campanha do Nacional em 2023/24, que marcou a subida à I Liga, o técnico, de 35 anos, espera que o avançado brasileiro alinhe de início no conjunto vitoriano, "como ponta de lança", ao contrário de Chuchu Ramirez, que não vai jogar por estar lesionado.

"Será um reencontro bom, tivemos muitos momentos felizes. Juntos, escrevemos uma história muito bonita aqui no clube, mas a partir do momento em que o árbitro apitar será adversário e vamos lutar por objetivos diferentes", explicou.

Ainda a contas com problemas físicos, os avançados Rúben Macedo e Nigel Thomas continuam fora das opções, assim como o médio Miguel Baeza, que recupera de uma grave lesão no joelho direito.

O Nacional, 13º classificado, com os mesmos 12 pontos de AVS e Estrela da Amadora, visita o Vitória de Guimarães, que é sexto, com 22, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, na segunda-feira, às 18:45, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.