Presépio do Galeão já é "uma referência" nesta época

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente visitou ontem o tradicional Presépio do Galeão, elaborado pela Associação Cultural e Recreativa do Galeão. Rafaela Fernandes esteve em representação do Presidente do Governo Regional, tendo sido acompanhada na ocasião pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes.

Segundo nota de imprensa da SRAPA, a presidente da associação, Ana Lúcia Bettencourt, contou que "este ano o presépio que foi renovado tem como tema 'Encantos da Nossa Ilha' tendo a sua concepção iniciado de Setembro, envolvendo 5 pessoas. Trata-se de uma iniciativa que já decorre desde 2006".

"O mentor deste projecto foi Juvenal Fernandes da Silva, uma pessoa reconhecida e respeitada pela população que faleceu em Janeiro de 2023", recorda a nota.

Nesta ocasião Rafaela Fernandes "elogiou o empenho e dedicação de todos os que contribuíram mais uma vez para a construção desta tradição de Natal que já é um símbolo desta freguesia".

Um presépio, que "já se tornou numa visita obrigatória nesta época festiva, encontra-se aberto ao público de 19 de Dezembro a 19 de Janeiro, das 15 às 21 horas e encontra-se localizado junto ao centro de saúde de São Roque", conta-se aguardando mais visitantes.