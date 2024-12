Vento poderá condicionar operações no Aeroporto da Madeira

O vento vai soprar com alguma intensidade entre o final da tarde de amanhã e a próxima segunda-feira na Madeira, motivo pelo qual a Aeroportos da Madeira pede aos passageiros para confirmarem o voo antes de se dirigirem para o Aeroporto, especialmente no sábado e domingo.

Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, revelou ao DIÁRIO que entre o final do dia de amanhã, 20 de Dezembro, e segunda-feira, dia 23 de Dezembro, o vento será moderado a forte (30 a 45 km/h, por vezes com rajadas de 65 km/h), em especial nas terras altas e nos extremos Este e Oeste da Madeira.