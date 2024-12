João Moura quer “recolocar o Marítimo no lugar onde nunca devia ter saído”

O Marítimo oficializou João Moura como novo director desportivo do Marítimo. Advogado de formação, o sucessor de Danny - demitiu-se em meados de Outubro das funções de director desportivo por razões pessoais - possui também pós-graduação em Organização e Gestão do Futebol Profissional. Profundo conhecedor do mercado, valendo-se da experiência como agente FIFA, após mais de seis anos a colaborar com a ProEleven, empresa de agenciamento de futebolistas.

Em declarações aos canais de comunicação do clube, João Moura mostrou-se muito feliz e honrado por ingressar no Marítimo. “É com muito orgulho que aqui estou. Era difícil dizer que não, mas estou plenamente ciente da responsabilidade que tenho sobre mim. Estou convicto que podemos atingir os objectivos a que o clube definiu no início da temporada e, por isso, o desafio é grande, mas a responsabilidade também está presente. Quero recolocar o Marítimo no lugar onde nunca devia ter saído. O projecto que me foi apresentado passa por reestruturar algumas coisas. Nem tudo estava bem no caminho que estava a ser seguido por isso queremos implementar uma política desportiva muito clara.”