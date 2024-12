Gonçalo Maia Camelo deverá ser o candidato da Iniciativa Liberal às Regionais

Gonçalo Maia Camelo afirmou, hoje, que a Iniciativa Liberal está pronta para eleições e entende que este impasse só pode ser resolvido através de novas eleições. O presidente do partido já reuniu, esta tarde, com o Representante da República para a Madeira.

No final da audiência, Gonçalo Maia Camelo avança que, em princípio, será o cabeça-de-lista do partido às eleições regionais antecipadas. Questionado sobre se está disponível para coligações, indica que essa dificilmente será uma realidade. “Não antevemos essa possibilidade pós-eleitoral”, disse.

O partido diz que “não está aqui por cargos ou privilégios”, pelo que também não pondera um acordo de incidência parlamentar, uma vez que isso seria passar “um cheque em branco”.

“A Madeira merece estabilidade”, disse Gonçalo Maia Camelo, dizendo esperar que não fique tudo na mesma.

"A instabilidade tem estado dentro do próprio Governo Regional", disse o coordenador regional do partido, indicando que, era bom que o partido mais votado percebesse que a estabilidade está do seu lado. "Se fosse outro líder era mais fácil", assume Gonçalo Maia Camelo, acrescentando que o partido mais votado não deverá ter maioria absoluta, pelo que há que tirar daí conclusões.