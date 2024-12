Cristiano Ronaldo orgulhoso com a responsabilidade de todos os portugueses

O madeirense Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa de futebol, mostrou-se hoje orgulhoso pela atribuição do Mundial2030 a Portugal, juntamente com Espanha e Marrocos, considerando-a, numa declaração à Lusa, uma responsabilidade para todos os portugueses.

"É uma grande alegria e um orgulho enorme saber que o meu país vai receber o Campeonato do Mundo de 2030 e que a seleção de Portugal vai poder jogar em casa e perante os seus adeptos os jogos de uma tão importante competição", referiu Ronaldo, numa reação à agência Lusa, após a confirmação da organização da competição no Congresso da FIFA.

Portugal, que recebeu o Euro2004, vai organizar pela primeira vez o Campeonato do Mundo, tal como Marrocos, que repete em 2025 o estatuto de anfitrião da Taça das Nações Africanas (CAN) estreado em 1988, enquanto a Espanha já albergou o Euro1964 e o Mundial1982.

"É uma conquista extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol e do seu presidente, Fernando Gomes, e a partir de hoje uma responsabilidade de todos os portugueses. Tenho a certeza que, juntamente com Espanha e Marrocos, farão deste Mundial uma oportunidade única de promoção do nosso país", rematou Ronaldo, que alinha nos sauditas do Al Nassr.

O Mundial2030 vai ser disputado, pela primeira vez, em três continentes, sendo que, além de Europa e África, também passará pela América do Sul, nomeadamente por Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas da fase final, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Os três estádios portugueses que vão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.