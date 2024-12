Praia da Ribeira do Faial distinguida com certificado por 20 anos consecutivos de Bandeira Azul

A Câmara de Santana acaba de anunciar que a Praia da Ribeira do Faial "foi distinguida com o certificado internacional – Blue Flag Certificate, que assinala 20 anos consecutivos de atribuição da Bandeira Azul", reconhecendo "o compromisso contínuo com a qualidade ambiental, a segurança, e a sensibilização ambiental, que são critérios fundamentais para a obtenção deste prestigiado galardão", assinala.

A autarquia lembra que "a Bandeira Azul é atribuída pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), e as praias contempladas precisam cumprir critérios rigorosos em áreas como qualidade da água, gestão ambiental, segurança e serviços, além de ações de educação ambiental".

Assim, "este marco sublinha não apenas o esforço do Município, bem como o das autoridades locais, e também a colaboração da comunidade e dos visitantes em manter este espaço natural protegido e em boas condições. É uma conquista que destaca a Praia da Ribeira do Faial como um local ideal para desfrutar do ambiente costeiro, respeitando ao mesmo tempo os princípios da sustentabilidade", conclui.