Funchal reconhecido pelo segundo ano como o 'Município mais Azul' da Madeira

O Município do Funchal foi novamente distinguido como o 'Município mais Azul' da Região, uma distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAAE) e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Este é o segundo ano consecutivo que a autarquia recebe o reconhecimento, destacando-se pelo seu trabalho exemplar na educação ambiental e gestão sustentável dos recursos naturais.

A distinção reflecte a estratégia da Câmara Municipal do Funchal (CMF) em priorizar a sustentabilidade, posicionando a cidade como referência nacional e regional na proteção ambiental. Em 2023, o município realizou 11 actividades de educação ambiental, ultrapassando expectativas e reafirmando o compromisso com a preservação dos ecossistemas marinhos e a consciencialização da população.

Para Nádia Coelho, vereadora do Ambiente na CMF, o prémio é resultado de uma visão estratégica que integra a sustentabilidade em todas as políticas públicas. A vereadora destacou ainda o envolvimento activo da comunidade, das escolas e das associações locais, essenciais para a construção de um futuro mais sustentável no Funchal.

Com a escolha do tema 'Restauro da Natureza' para 2025 pela ABAAE, o Funchal já prepara novos projectos focados na recuperação de habitats naturais, promoção da biodiversidade e adoção de práticas de economia circular. Segundo Nádia Coelho, a autarquia está empenhada em desenvolver iniciativas inovadoras e ambiciosas que reforcem o compromisso ambiental do município.

O sucesso do programa de actividades da CMF contou com a colaboração da Frente MarFunchal e do Clube Naval do Funchal, bem como de outras instituições parceiras. A coordenação das ações ficou a cargo da Unidade de Sensibilização Ambiental do Departamento de Ambiente do Município.