Sporting não perdia quatro jogos seguidos há 12 anos

A deslocação ao terreno do Club Brugge, para a Liga dos Campeões de futebol, consumou a quarta derrota consecutiva do Sporting na presente temporada, uma 'travessia' que os 'leões' não percorriam desde 2012/13.

Em Bruges, os campeões nacionais foram derrotados por 2-1, na sexta ronda da fase de liga da 'Champions', naquele que foi o quinto encontro de João Pereira à frente da equipa, que, desde a troca no comando, apenas venceu na estreia no treinador, frente ao Amarante (6-0), para a Taça de Portugal.

A partir de então, o Sporting apenas sabe o que é perder, em todas as competições, tendo sido esse o desfecho das partidas com Arsenal (5-1), também na Liga dos Campeões, Santa Clara (1-0), Moreirense (2-1), ambos para a I Liga, e agora na Bélgica.

Para encontrar registo igual é preciso recuar 12 anos, mais concretamente à época 2012/13, quando os 'verdes e brancos' tiveram um 'horribilis' mês de outubro de 2012.

Na altura, com apenas uma vitória em cinco jornadas da I Liga, a formação liderada por Ricardo Sá Pinto foi ao reduto do Videoton perder por 3-0, na fase de grupos da Liga Europa, iniciando aí a sequência de quarto desaires.

Sá Pinto não resistiu aos maus resultados do arranque de temporada e foi demitido logo após a deslocação à Hungria, sendo substituído pelo então adjunto Oceano Cruz. Contudo, o antigo médio 'leonino' também não teve melhor sorte e estreou-se logo com um desaire, diante do FC Porto (2-0), para o campeonato.

Doze anos volvidos, a coincidência não poderia ser maior, já que, também naquela altura, seguiram-se derrotas com Moreirense, por 3-2, após prolongamento, que ditou o afastamento da Taça de Portugal, e, logo depois, também com um clube belga, no caso o Genk, igualmente na Bélgica e por 2-1, na Liga Europa.

Oceano ainda comandou a equipa quatro dias volvidos, com a Académica, que redundou num 'nulo' (0-0), na I Liga, mas viria a dar lugar ao belga Franky Vercauteren, que logo na estreia foi derrotado em Setúbal (2-1), no sexto jogo seguido dos 'leões' sem vencer.