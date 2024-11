12 bombeiros apoiados por quatro viaturas combateram o incêndio no PEZO

Duas corporações de bombeiros – Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Sapadores do Funchal - com quatro viaturas e 12 operacionais foram esta tarde mobilizados para o combate ao incêndio que deflagrou num silo de farelo compactado localizado no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO).

Na origem do fogo ocorrido num dos pavilhões existentes a Norte da antiga ponte – na zona do viaduto da Via Rápida - terá estado um curto-circuito. Inicialmente combatido por trabalhadores munidos de extintores e mangueiras, as chamas só viriam a ser extintas com a intervenção das duas corporações, após a remoção de todo o farelo do compartimento, tanto os resíduos de serradura que estavam em combustão, quer o que se encontrava seco.

O alerta de incêndio soou nos quartéis pelas 13:50. A operação de combate ao incêndio obrigou os bombeiros a intervir tanto no interior, como no exterior do pavilhão. Inclusive através da cobertura do mesmo, neste caso com recurso/ajuda de empilhadora, tendo esta intervenção obrigado a cuidados redobrados devido aos riscos inerentes ao material existente na cobertura da área afectada.

Só passadas mais de duas horas o incêndio foi dado por extinto. O rescaldo do mesmo aponta para danos mais relevantes na parte eléctrica da infra-estrutura.