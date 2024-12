Sporting perde com Club Brugge e soma quarta derrota seguida

O Sporting somou hoje a quarta derrota consecutiva sob o comando do treinador João Pereira, ao perder por 2-1 na visita ao Club Brugge, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'leões' até se adiantaram logo aos três minutos, por Geny Catamo, mas Eduardo Quaresma, aos 24, na própria baliza, e Casper Nielsen, aos 84, operaram a reviravolta dos belgas, que, assim, impuseram aos 'verdes e brancos' mais um desaire, o quarto consecutivo em todas as provas, algo que não sucedia desde outubro de 2012.

Após ter sido goleado na ronda anterior, com o Arsenal (5-1), o Sporting segue na 12.ª posição da fase de liga, com 10 pontos, ainda em zona de play-off, enquanto o Club Brugge é 14.º, em igualdade com o conjunto 'leonino'.