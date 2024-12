Escaravelho longicórnio das Selvagens motiva dois workshops

Realizam-se, hoje e amanhã, dois worshops que têm como tema principal a conservação de invertebrados em ilhas oceânicas, com particular foco no escaravelho longicórnio do ilhéu de Fora ('Deucalion oceanicum'), nas Ilhas Selvagens. As sessões decorrem no auditório do edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Esta iniciativa visa contribuir para a elaboração da estratégia de conservação da espécie, juntando um grupo de especialistas em invertebrados das ilhas do Atlântico da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN SSC AIISG) e surge na sequência do projecto 'Assessing to plan for Madeira's genetically unique and threatened endemic longhorn beetle Deucalion oceanicum', financiado pela UICN ao abrigo do programa EDGE, em colaboração com a Re:wild.

O principal objectivo deste projecto passa pela recolha de dados que permitam a avaliação do estado de conservação do 'Deucalion oceanicum', endémico e monotípico daquele ilhéu, os quais deverão constar de um documento abrangente sob a forma de uma estratégia de conservação.

Conforme nota o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), promotor da iniciativa, "esta é uma espécie endémica que ocorre somente no Ilhéu de Fora, nas Ilhas Selvagens, sendo o único representante do seu género e cujo efectivo populacional estima-se em menos de cinquenta indivíduos maturos, encontrando-se em perigo crítico de conservação".

O workshop de hoje teve como tema a conservação de invertebrados em ilhas oceânicas, com o especialistas a partilharem exemplos de conservação in-situ e ex-situ de invertebrados em ilhas oceânicas.

Amanhã, terá lugar o workshop técnico 'Estratégia de Conservação do escaravelho longicórnio Deucalion oceanicum', onde será discutido pelos stakeholders de várias entidades regionais e internacionais com responsabilidade sobre a conservação da área protegida e espécie alvo o plano de conservação, documento que incorporará a visão e as necessárias medidas de conservação para a espécie em apreço, num período de vigência não inferior a cinco anos.

Lembra o IFCN que "o projecto 'A2P Deucalion oceanicum' corre em paralelo com o projecto 'Saving the island endemic plants and beetles of Selvagem Pequena and Ilhéu de Fora from extinction (Selvagens Islands, Portugal)', em curso desde 2023, o qual é financiado pela Mossy Earth e gerido pelo IFCN".