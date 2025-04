Grupo Pestana prepara alunos dos cursos CEF da 'Jaime Moniz' para estágio curricular

Os alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF) da Escola Secundária Jaime Moniz participaram, esta quinta-feira, numa sessão de esclarecimento sobre as regras de estágio curricular, orientada pelo Grupo Pestana. Os jovens dos cursos CEF de Informação e Animação Turística, Técnico de Informática-Sistemas e Multimédia foram elucidados sobre esta etapa fundamental na formação do secundário, com peso na avaliação final e que representa também uma primeira experiência no mundo do trabalho.

Várias são as empresas que abrem as suas portas como entidades enquadradoras à realização do estágio curricular, quer públicas quer privadas, para os diferentes cursos CEF. O Grupo Pestana tem estabelecido com a ESJM, nomeadamente com o curso CEF6C2, de Informação e Animação Turística, uma parceria de há anos que se tem revelado muito frutífera na formação profissional dos estudantes. Escola Secundária Jaime Moniz

Diana Freitas e Andrés Abreu, assistentes do Departamento dos Recursos Humanos do Grupo Pestana, orientaram, hoje, a conferência, após a selecção dos 20 alunos do 'Liceu', do Curso de Informação e Animação Turística, 12.º ano, que a partir de 2 de Junho cumprem 210 horas de formação, nos diversos hotéis do Grupo, na Madeira.

No entanto, os demais estudantes dos outros cursos foram também sensibilizados para a importância da conduta correcta em estágio, os horários, as faltas, a progressão nos diversos sectores dos hotéis, bem como a avaliação e a conciliação com os exames nacionais. Sendo o Grupo Pestana o maior grupo hoteleiro nacional, os jovens poderão concorrer a diferentes oportunidades de emprego, nomeadamente os que não pretendam seguir o ensino superior, ou então, fazer uma experiência profissional de Verão.

Contrariamente aos alunos do ensino regular, os cursos CEF terminam com o estágio curricular numa entidade externa, ao mesmo tempo que também podem fazer os exames nacionais em Junho.