A actual situação política foi tema central na intervenção do presidente do Governo Regional na sessão de assinatura dos aditamentos aos Contratos-Programa com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da RAM.

Miguel Albuquerque criticou quem faz chumbou o Orçamento Regional para 2025 e faz parar muitas das medidas previstas, por causa de criaturas que se comportam como se estivessem num parque infantil, numa clara alusão à oposição parlamentar.

"As democracias só sobrevivem se tiverem a maturidade de olhar para o interesse colectivo", avisa.

Destacou o aditamentos hoje celebrado como sendo prova do "sentido de responsabilidade" do Governo em dar prevalência ao que é mais importante.

"Esforço financeiro bastante elevado, quer do Governo, quer da AMRAM", concluiu.