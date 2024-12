Três suspeitos detidos na Alemanha por suspeitas de terrorismo

Três jovens suspeitos de serem jihadistas foram detidos no passado domingo no sudoeste da Alemanha por alegadamente estarem a preparar um atentado, disse hoje o Ministério Publico Federal e a Polícia local.

Segundo as mesmas fontes, entre os detidos estão dois irmãos germano-libaneses de 15 e 20 anos suspeitos de terem "preparado concretamente um atentado" motivado por uma "profunda simpatia pelo grupo terrorista Estado Islâmico".

Os dois irmãos tinham na sua posse uma espingarda de assalto, que foi encontrada com as respetivas munições em casa de um terceiro suspeito de 22 anos com nacionalidade alemã e turca, acrescentaram as autoridades alemãs.

Para além da arma de fogo, foram apreendidos durante as buscas uma balaclava, um colete à prova de bala, facas e telefones.

Os três suspeitos foram detidos nas suas respetivas casas durante uma operação "envolvendo forças especiais".

Os suspeitos foram presentes a um juiz de instrução do tribunal de Karlsruhe na tarde de segunda-feira, que ordenou prisão preventiva.

Nos últimos meses, vários atentados ou planos de atentados de motivação islamita envolvendo cidadãos estrangeiros foram evitados na Alemanha.