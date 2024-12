'Vamos Falar de Deficiência?' na FNAC dedicada às barreiras arquitectónicas e transportes públicos

A 2.º edição da mesa redonda 'Vamos Falar de Deficiência? Barreiras arquitetonicas e Transportes Públicos' decorre já amanhã, dia 11 de Dezembro, entre as 10 horas e as 12h30, na FNAC Madeira. O evento é dedicado a debater os desafios e as soluções que impactam a vida das pessoas com deficiência.

Esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites, que contará com a participação de representantes de diversas instituições e profissionais da área. No evento vão participar o presidente da Associação Sem Limites, Filipe Rebelo; bem como Rui Gonçalves, director Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre; Nuno Alves, Director do Dep. De Inclusão da Pessoa com Deficiência ISSM; Lívia Correia, Engenheira na Câmara Municipal do Funchal; e Ricardo Pereira, advogado.

O evento será transmitido em directo através do Facebook.