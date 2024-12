FC Porto e Braga proibidos de falhar frente a adversários directos

FC Porto e Sporting de Braga defrontam na quinta-feira Midtjylland e Roma, respetivamente, adversários diretos na luta pela qualificação para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, na sexta jornada da nova fase de liga.

Instalados num desconfortável 23.º lugar, com cinco pontos, apenas dois acima da zona de eliminação das provas continentais em 2024/25, os 'dragões' recebem o campeão dinamarquês, 20.º classificado, com sete, enquanto o Braga, 18.º, também com sete, desloca-se a Roma para defrontar a 21.ª colocada, com seis.

Apesar de estar em situação menos favorável, o FC Porto tem a seu favor o calendário, pois recebe Midtjylland e Olympiacos e joga no estádio do Maccabi Telavive nas três últimas rondas, ao passo que os minhotos visitam duas vezes a capital italiana, para defrontarem a Roma e a líder Lazio, recebendo pelo meio o Union Saint-Gilloise.

Uma única vitória, em cinco jogos, na receção ao Hoffenheim (2-0), explica a posição delicada em que se encontram os 'azuis e brancos' na Liga Europa, na qual perderam frente a Bodo/Glimt (3-2) e Lazio (2-1) e empataram com Manchester United (3-3), ainda sob o comando do neerlandês Erik ten Hag, e Anderlecht (2-2).

A contestação ao treinador Vítor Bruno subiu de tom no último mês, durante o qual o FC Porto venceu apenas um dos seis jogos que disputou, tendo sofrido algumas derrotas traumáticas, frente ao Benfica, por 4-1, e ao Moreirense, por 2-1, que ditou o afastamento prematuro na Taça de Portugal.

O empate 1-1 em Famalicão, no sábado, não só impediu o FC Porto de apanhar o Sporting na liderança da I Liga, aproveitando a derrocada 'leonina' desde a substituição de Ruben Amorim por João Pereira no comando técnico, como relegou os 'dragões' para o terceiro lugar, em igualdade com o Benfica, segundo posicionado.

O Sporting de Braga também concedeu um empate indesejado na sexta-feira (2-2, na receção ao Estoril Praia), que atrasou a equipa treinada por Carlos Carvalhal na corrida pelo quarto lugar do campeonato português, ocupado de forma surpreendente pelo Santa Clara.

Os 'arsenalistas', quintos classificados na I Liga, defrontam uma equipa romana muito distante dos lugares cimeiros da Liga italiana, na qual ocupa o 11.º posto, mas com vantagem no confronto direto, uma vez que venceu os dois únicos jogos entre ambos, por 2-0 e 3-1, para a Liga Europa de 2020/21, sob a liderança do treinador português Paulo Fonseca.

Apesar do calendário complicado, o Braga passou a respirar melhor após o triunfo na jornada anterior, frente ao Hoffenheim, por 3-0, uma vez que se tinha imposto apenas uma vez, na estreia, sobre o Maccabi Telavive (2-1), perdendo depois com Olympiacos (3-0) e Bodo/Glimt (2-1) e empatando com o Elfsborg (1-1).

O toque de Midas de Ruben Amorim ainda não se fez sentir em Inglaterra e a segunda prova europeia de clubes pode muito bem ser a tábua de salvação do Manchester United, no qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, para esta temporada.

Após duas derrotas na Liga inglesa e a escassos três dias enfrentar o rival Manchester City (também a atravessar um período muito negativo), os 'red devils' procuram dar um passo decisivo rumo aos 'oitavos' frente ao Plzen, num embate entre 12.º e 13.º colocados, com os mesmos pontos.

Na única partida agendada para quarta-feira, o Fenerbahçe (15.º posicionado), treinado pelo português José Mourinho, recebe o Athletic Bilbau, uma das equipas do topo da classificação, em igualdade pontual com Lazio e Eintracht Frankfurt, que defrontam Ajax (sexto) e Lyon (sétimo), respetivamente.