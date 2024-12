Acidente provoca um ferido ligeiro e danos materiais na zona do Aeroporto

Um carro despistou-se, esta manhã, na Via Rápida, a cerca de 300 metros do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, no sentido Funchal - Machico.

O acidente provocou um ferido ligeiro, tendo a vítima saído da viatura pelo próprio pé.

Tal como ilustra a fotografia, o sinistro causou danos avultados no automóvel.