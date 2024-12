Número de mortos em naufrágio na Nigéria sobe para 54

O número de mortos num naufrágio ocorrido na quinta-feira na Nigéria subiu de 22 para 54 após a descoberta de mais corpos, indicaram hoje as autoridades.

Um barco naufragou no rio Níger quando viajava do Estado de Kogi para o Estado de Níger.

Segundo as autoridades nigerianas, a embarcação transportava meia centena de pessoas. Contudo, a imprensa local refere mais de 200 passageiros. A maioria eram mulheres artesãs ou comerciantes que se dirigiam para um mercado.

Os naufrágios são comuns na Nigéria, sendo frequentemente causados por sobrecarga das embarcações e má regulação do transporte marítimo.

Os passageiros muitas vezes não usam coletes salva-vidas, o que agrava a mortalidade nos acidentes.

Pelo menos 40 pessoas morreram num naufrágio no Estado do Níger em 01 de outubro e outras tantas no Estado de Zamfara em 14 de setembro.