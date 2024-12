Funchal junta-se hoje à Manifestação Global dos Venezuelanos

A Manifestação Global dos Venezuelanos também vai contar com participação de cidadãos que se encontram na Madeira. A inciativa vai decorrer junto à estátua do Infante Dom Henrique, nas imediações do Parque de Santa Catarina, pelas 17 horas deste domingo, 1 de Dezembro.

Numa nota enviada à imprensa, a organização explica que esta manifestação foi agendada após reunião com María Corina Machado, que decorreu a 24 de Novembro, Dia da Eliminação da Violência contra as Mulheres, com o propósito de alertar para o facto de haver neste momento 200 mulheres detidas , presas, torturadas e privadas do direito à liberdade.

Este evento é organizado pelo Comando ConVzla Portugal, "que representa a equipa de apoio a María Corina Machado e ao presidente eleito Edmundo González Urrutia, como parte de um movimento global para exigir ação imediata da Corte Penal Internacional (CPI)".