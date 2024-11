USAM faz balanço positivo do seu congresso

A União de Sindicatos da Madeira (USAM) considera que o seu XIII Congresso, realizado hoje sob o lema 'Combater a Exploração! Garantir Direitos - Reivindicar! Lutar e Conquistar!', se saldou por um "grande sucesso".

Este congresso, que decorreu no Auditório do Sindicato dos Professores da Madeira, reuniu uma centena e meia de participantes, entre delegados, convidados e trabalhadores, que tiveram oportunidade de discutir os desafios e as exigências no mundo do trabalho actual.

"Durante as três sessões do congresso, foi feito o balanço da actividade sindical no último quadriénio, bem como a discussão de documentos orientadores extremamente importantes tais como a 'Carta Reivindicativa' e o 'Plano de Acção 2024-2028'", refere uma nota da USAM, acrescentando que "as sessões proporcionaram um espaço valioso de debate e exposição das problemáticas do mundo do trabalho".

"Não menos importante, foi a eleição do novo Conselho Regional da USAM, composto por 19 elementos, do Secretariado do Conselho Regional e do seu coordenador, Alexandre Fernandes, eleito para um mandato de 4 anos, período de vigência do XIII Congresso e tal como definem os seus Estatutos", refere a mesma nota.

Durante os trabalhos foram ainda aprovadas quatro moções e a carta reivindicativa.

A USAM estabeleceu, ainda, os próximos passos da sua actividade: "Vamos partir para novas lutas, com a confiança nos trabalhadores, com o exemplo e o estímulo da acção dos que nos antecederam e daqueles que asseguram hoje este grande projecto sindical".