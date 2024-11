'Laser Run' mobilizou 287 alunos na EBSGZarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) levou a efeito, na pretérita quarta feira, dia 6 de Novembro, entre as 8h30 e as 13h00, no pavilhão do estabelecimento de ensino, a actividade designada por 'Laser Run'. Este evento foi implementado pela Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), sob a organização dos Coordenadores de Actividade Interna do Desporto Escolar, os professores Sérgio Abreu e Filipe Calado, em colaboração com os grupos de Educação Física 260 (2.º Ciclo) e 620 (3.º Ciclo e Ensino Secundário), bem como dos professores estagiários de Educação Física da escola: José António e João Silva.

O 'Laser Run' é um novo formato desportivo que combina duas modalidades – a corrida e o tiro com laser. O principal objectivo é articular a vertente física e atlética da corrida, com a vertente técnica/psicológica do tiro com laser.

De salientar que este evento fazia parte das actividades anuais organizadas pelos coordenadores de actividade interna da EBSGZarco, tendo participado cerca de 287 alunos, os quais tiveram a oportunidade de vivenciar um conjunto experiências pouco usuais na escola, em especial o tiro com laser. De destacar, também, que participaram neste evento grande parte dos alunos das turmas com aulas de Educação Física no turno da manhã.

Evidencia-se, igualmente, o facto de ter sido proporcionado a todos os participantes momentos de lazer, convívio, boa disposição e de respeito, valores importantes na educação para a cidadania.