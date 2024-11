PAN Madeira dá voz às preocupações dos habitantes do Santo da Serra

O PAN Madeira esteve, hoje, no Santo da Serra, onde ouviu os locais sobre as alterações de circulação automóvel no centro da freguesia e outras questões preocupantes para a comunidade.

Nesse sentido, revela que a alteração do sentido de trânsito no centro da freguesia "tem gerado grande insatisfação entre os residentes". Uma situação que, no seu entender, "cria grandes inconvenientes aos locais, prejudicando seriamente quem lá vive e trabalha".

"É inaceitável que uma feira, que ocorre uma vez por semana, prejudique a mobilidade da população local diariamente.”, afirma Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, referindo que "a solução poderia passar pela presença de agentes policiais para coordenar o trânsito durante o dia da feira, evitando os transtornos actuais".

Diz ainda que outro ponto destacado pelos locais é o tardar da abertura do centro de dia prometido há muito tempo. Na sua óptica, o centro seria essencial para a freguesia, que possui uma população em grande parte idosa. No entanto, lamenta que apesar da promessa de abertura até ao final do ano, o projecto ainda não foi concretizado.

E acrescentou: “É dececionante que, ao invés de cumprir com a promessa, a Junta de Freguesia tenha uma lista de pré-inscrições para um centro de dia que continua a ser uma promessa por cumprir".

Por fim, diz que o PAN Madeira "continuará a acompanhar de perto a situação e a dar voz às necessidades dos moradores do Santo da Serra".

“Estaremos ao lado da população nesta luta por mais qualidade de vida e por uma gestão transparente, que oiça as pessoas e que melhore a sua qualidade de vida, atraindo mais jovens e famílias para a freguesia, promovendo o mercado e o comércio local. Não se entende esta política do "quero, posso e mando", concluiu.