Empresas regionais convidadas pela ACIF a apresentar propostas inovadoras em Turismo

No âmbito do Projecto SMARTIES, financiado pelo programa COSME, a ACIF-CCIM, enquanto entidade parceira, lançou hoje um convite "a todas as empresas regionais a apresentarem projectos inovadores para o Sector do Turismo, por forma a apoiar os 15 projectos mais criativos", informa.

"Cada projeto selecionado receberá um montante fixo de 25.000 euros bem como consultoria e apoio personalizado durante a fase de implementação que deverá durar cerca de 15 meses, iniciando-se a partir de Abril de 2025, data em que serão conhecidos os projectos selecionados", explica.

Este convite à apresentação de propostas "visa seleccionar projectos e soluções que tenham criatividade e elevado potencial de inovação, sustentabilidade a longo prazo e replicabilidade na área do turismo", justifica. "As empresas promotoras deverão ser obrigatoriamente PME e pertencer a quaisquer classes e categorias da NACE, desde que as suas actividades sejam relevantes para o ecossistema do turismo e os projectos aportem valor a este sector", aponta.

Assim, os projectos devem centrar-se em, pelo menos, uma das seguintes áreas temáticas:

Transição Verde e Digital;

Turismo Regenerativo;

Ligação entre o Turismo e o ecossistema agroalimentar.

O convite à apresentação de propostas mantém-se até 24 de Janeiro de 2025, sendo o resultado conhecido em Março de 2025.

"O projeto SMARTIES para PME, financiado pelo programa COSME da União Europeia, envolvendo oito parceiros de seis países europeus, Itália, Grécia, Croácia, Eslovénia, Portugal e Chipre, visa reforçar a competitividade das PME no setor do turismo, através do desenvolvimento das suas capacidades para realizar a dupla transição verde e digital e promover a inovação, a resiliência, a sustentabilidade e a qualidade ao longo da cadeia de valor do turismo na região mediterrânica da UE", salienta a ACIF.

Para mais informação, os interessados poderão consultar a ACIF-CCIM e/ou o site do projecto https://smartiesforsmes.eu/.