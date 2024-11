Número de novas matrículas sobe 5,0% até outubro para 205.649

O mercado automóvel cresceu 5,0% até outubro em relação ao mesmo período do ano passado, com 205.649 novas matrículas em circulação, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta segunda-feira.

A mesma informação aponta que nos primeiros 10 meses deste ano foram registados 173.133 ligeiros de passageiros, mais 3,5%.

Destes veículos ligeiros, 56% circulam a energias alternativas - uma categoria que inclui elétricos apenas a bateria (18,8%), híbridos (16,6%), híbridos 'plug-in' (13,4%) e outros (7,2%) -, seguindo-se os veículos a gasolina (35,2%) e a gasóleo (8,7%).

Já entre os ligeiros de mercadorias, foi registado um aumento de 15,7% no acumulado de janeiro a outubro, para 26.167.

Nos pesados, o número de novas matrículas subiu 6,7%, para 6.349.

Apenas em outubro, o barómetro da ACAP aponta para o registo de 18.653 matrículas, traduzindo um crescimento de 10,0% em termos homólogos.

Entre os veículos registados, a maioria (15.291) são ligeiros de passageiros, seguindo-se os ligeiros de mercadorias (2.530) e os veículos pesados (832), havendo subidas respetivas de 10,3%, 4,7% e 23,4% face ao mesmo mês de 2023.