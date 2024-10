Parlamento regional aprova pela primeira vez um decreto contra a vontade do PSD

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, esta manhã, na generalidade, o projecto de decreto legislativo regional da autoria do PS que “estabelece o regime jurídico do inventário florestal da Madeira”. É a primeira vez que é viabilizada no parlamento regional uma iniciativa legislativa deste tipo e nestas condições - oriunda de um partido da oposição e com os votos contra do PSD.

Este resultado só foi possível graças aos votos favoráveis do bloco da oposição (PS, JPP, PAN, IL e Chega) e à abstenção dos dois deputados do CDS, Sara Madalena e José Manuel Rodrigues. Este último, que presidia aos trabalhos no plenário, fez questão de observar o facto inédito: “Hoje temos votações para todos os gostos”.