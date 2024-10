Manhã começa com congestionamento no longo trajecto da Cancela

Nunca a palavra Cancela serviu tão a propósito do que tem acontecido há tempo demasiado, e agora tendo piorado com as obras que deveriam servir para criar melhorias no tráfego automóvel. Enquanto tais obras não terminarem, os últimos meses, tal como hoje, uma vez mais, têm sido de autêntico calvário.

Hoje, todas as estradas, incluindo a Via Rápida para quem vem no sentido de Machico - Ribeira Brava para chegar, maioritariamente, ao Funchal, estão condicionadas. Na principal estrada da Madeira, há já um congestionamento superior a 4 km devido a tráfego intenso.

Tanto é que praticamente em nenhuma outra estrada se pode encontrar algo desta dimensão, apesar de alguns sinais de congestionamento na subida de Santa Rita.