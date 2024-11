Raio atinge campo de refugiados no Uganda e mata 14 pessoas

Pelo menos 14 pessoas, das quais várias crianças, morreram hoje num campo de refugiados no Uganda após um raio ter atingido uma igreja improvisada na qual se abrigavam, segundos as autoridades locais, citadas pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com a agência, cerca de meia centena de pessoas refugiaram-se uma igreja do campo de refugiados de Palabek, no norte do Uganda, no sábado à noite, quando uma violenta tempestade se abateu sobre a região.

As mortes ocorreram quando um raio atingiu o telhado de metal da igreja improvisada, incluindo de cinco raparigas e nove rapazes com idades entre os 14 e os 18 anos, disse à AFP William Komech, funcionário distrital da região de Lamwo, no norte do país.

Os refugiados eram sobretudo da comunidade Nuer do Sudão do Sul.

"O Governo está a trabalhar com o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e outras agências para prestar a assistência necessária aos sobreviventes", disse à AFP Hillary Onek, ministra dos Refugiados e da Preparação para Catástrofes do Uganda.

O Uganda sofreu várias mortes relacionadas com raios nos últimos anos. Em 2011, um raio atingiu uma escola primária, matando pelo menos 18 alunos e nove adolescentes.