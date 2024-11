Troféu de Orientação Serras do Funchal mobiliza 175 participantes

O Clube Aventura da Madeira organizou a 7.ª prova pontuável para a Taça da Madeira, que decorreu na área do Chão da Lagoa, na última sexta-feira, 1 de Novembro. O Troféu de Orientação Serras do Funchal mobilizou 175 participantes, representando 14 clubes regionais e o clube sueco Leksands OK, e ainda alguns participantes individuais nos percursos de iniciação.

A organização definiu 10 percursos com diferentes níveis de dificuldade, variando entre os 1500 metros para o percurso mais fácil de iniciação e a distância de 3800 metros para o escalão Elite masculino, recorrendo a 59 postos de controlo situados numa área com cerca 0,7km2.

Nos escalões Elite, nos masculinos a vitória foi para Vitor Barreiro (CAMadeira) com o tempo de 26:29 e nos femininos Tetiana Franchuk (CMoFunchal) venceu com 35:22.

Nos resultados coletivos, o Grupo Desportivo do Estreito venceu, na segunda posição classificou-se o Clube Aventura da Madeira e na terceira posição o Clube Montanha do Funchal.