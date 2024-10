Aviso amarelo para o vento que pode chegar a 95 km/hora

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a ilha da Madeira sob aviso amarelo para o vento forte, estando já em vigor e prolongando-se até às 18 horas de amanhã.

De acordo com a previsão, tanto na costa Norte como na costa Sul da Madeira, soprará vento forte de nordeste, com rajadas até 80 km/h no extremo leste.

Contudo, é nas zonas montanhosas que o vento vai soprar forte, pois vindo também de nordeste, terá rajadas que podem chegar até 95 km/h.