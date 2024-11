JP Madeira congratula-se com bonificação em 30% do IRS jovem

A Juventude Popular da Madeira, que tem vindo a defender a bonificação em 30% do IRS jovem, congratula-se com a inclusão desta medida no orçamento regional, após ser proposta pelo CDS durante a negociação.

Segundo os jovens do CDS, esta é uma vitória que a Juventude Popular diz ser de todos os madeirenses e que tem um objectivo duplo: dar a hipótese aos jovens de poderem escolher ficar na Região Autónoma da Madeira e de dotá-los de um maior rendimento disponível para começarem a sua vida, sabendo que hoje os desafios são múltiplos, desde os baixos salários, aos preços elevados na habitação, e ainda o recente cenário inflacionista que encareceu fortemente a vida na Região". Juventude Popular da Madeira



A juventude centrista fez saber que outras medidas, resultantes de ideias e propostas da JP Madeira, foram também apresentadas pelo CDS em negociação com o governo e constituirão mais valias para todos os madeirenses. Nesse sentido, destaca "a baixa das mensalidades no pré-escolar e um reforço das verbas, em 85 milhões de euros destinados à construção de habitação".

Graças ao CDS e JP, o Governo ficará ainda obrigado a negociar com o Conselho Económico e de Concertação Social um salário de referência para os jovens licenciados na Região para assim evitar que estes fiquem presos a baixos salários e para estancar a sangria jovem da Região". Juventude Popular da Madeira

O orçamento do próximo ano, de acordo com a Juventude Popular da Madeira representará assim "uma resposta musculada, como tem sido defendido pela coligação CDS-JP, às carências graves que assolam as famílias e às dificuldades e desafios acrescidos dos jovens".

A juventude do CDS aproveita ainda para mencionar que o partido conseguiu ainda "uma redução de 30% até o 6º escalão de IRS e de 15% no 7º, um aumento em 7,5% no salário mínimo, aumentos superiores à inflacção para salários médios e reforços significativos no investimento em saúde mental e no apoio aos Idosos".