Teatro e sociedade *

O teatro não é ficção da sociedade, esta é que é espelho do teatro.

A nossa ideia primária é a de que o teatro é fingimento e a realidade está na sociedade. Mas, nem sempre assim acontece, pois, no teatro é dito e feito o que os autores e atores realmente pensam e querem dizer, ao contrário do que, muitas vezes, acontece na sociedade.

Teatro na sociedade

Na vida do dia a dia assistimos a milhentas representações de fingimento, por exemplo: - Quando uma criança vai a uma festa, a mãe adverte: Comporta-te como um menino bem-educado! Ou seja, faz o papel de um menino bem-educado; - Entre namorados escondem os defeitos e realçam as virtudes; - Quando alguém concorre a um emprego, sobrevaloriza as suas capacidades e omite os defeitos; - Se um trabalhador faz uma asneira, finge que tudo está bem, para não ser despedido; - Um criminoso esconde o resultado do crime e finge ser honesto para não ser preso; - Cada parte (queixoso ou denunciado) em tribunal descreve, apenas, o ponto de vista que lhe convém; - Uma empresa apresenta ao público grandes lucros, para atrair clientes e investidores, mas, às Finanças relata que tem prejuízo, para não pagar impostos; - Quando há eleições, o novo governo anula medidas do governo anterior, mesmo que concorde com as mesmas; - Entre muitas outras situações de fingimento, que constatamos no dia a dia.

Realidade do teatro

No teatro, pelo contrário, os atores dizem e fazem tudo o que, na verdade, lhes apetece e desejam dizer. Mesmo quando criticam a sociedade, mais não fazem do que mostrar a realidade que sociedade tenta esconder.

Alguns autores e atores foram perseguidos pelos poderes políticos, tal como Brecht fugiu dos nazis, dado o receio de que a realidade do teatro mostrasse a realidade oculta ou a ficção da sociedade. Se o teatro fosse puro fingimento, não havia razão para perseguir os seus autores e atores.

Tudo isto significa que, afinal, o teatro é mais genuíno, mais real do que a sociedade. O teatro é verdadeiro porque retrata a ficção da sociedade, esta é que é espelho do teatro.

* ) Baseado no livro O Parlamento dos pobres, Filipe Corujeira, Edições Vieira da Silva, 2013