Navio em mau estado impedido de se aproximar de terra há 15 anos

Um navio que se encontrava em mau estado de conservação não foi autorizado a atracar na Madeira, em 2009, aguardando ao largo por auxílio. O caso durou vários dias.

O navio denominado ‘Newhope’ foi identificado como sendo um navio de bandeira negra, registado no Togo, ou seja, cujo registo não era reconhecido pela União Europeia. A chegada à Madeira terá tido origem num problema a bordo, nomeadamente com um dos tripulantes, que precisava de assistência médica. Um bote do SANAS aproximou-se da embarcação, resgatou o ferido, que recebeu tratamento hospitalar, e depois regressou ao navio.

O comandante alegava não ter combustível suficiente para completar a travessia entre o Brasil e a Índia, indicando ainda que não transportava qualquer tipo de carga. O combustível também não era suficiente para rumar a Canárias ou Marrocos.

Na verdade, pela falta de registos fidedignos, ninguém se queria responsabilizar pela atracagem do navio. Além disso, as autoridades madeirenses estavam desconfiadas das razões invocadas, uma vez que uma viagem daquela dimensão, entre o Brasil e a Índia, não podia ser tão mal planeada que logo na Madeira faltassem mantimentos.